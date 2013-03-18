Янукович нашел заместителей министрам МВД и Минкультуры

Об этом говорится в указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Как сообщалось, В.Дубовик был начальником Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В то же время президент назначил Бронислава Стичинского заместителем министра культуры Украины - руководителем аппарата.

Об этом говорится в указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Другим своим указом Президент освободил от этой должности Александру Губину.

Как сообщалось, Б.Стичинский ранее занимал должность заместителя министра юстиции, работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации (Леонида Черновецкого).

Заслуженный юрист Украины. Награжден орденом «За заслуги» III степени, орденом Даниила Галицкого. В 2010 году получил Благодарность Президента Украины Виктора Януковича.