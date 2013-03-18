Ефремов: Закрытые заседания правительства будут проводиться и в дальнейшем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

А.Ефремов выразил удивление по поводу того, что некоторые представители оппозиции «заговорили о каких-то тайных заседаниях правительства».

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«Сколько я себя помню, в усеченном варианте заседания правительства проводились, проводятся и будут проводиться», - подчеркнул он и добавил, что заседания правительства, где рассматриваются законопроекты, проводятся в открытом режиме, а те заседания, где правительство принимает решения по вопросам, которые в его компетенции, проходят «в рабочей обстановке».

На вопрос о постановлении Кабмина о том, что на заседания правительства народные депутаты будут допускаться только по решению премьер-министра, А.Ефремов ответил, что народные депутаты должны присутствовать на заседаниях правительства. «Депутаты должны присутствовать без помех в проведении любого заседания публичного, за исключением вопросов, которые носят государственную тайну», - считает он.