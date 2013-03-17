СМИ: Президент Евросовета уйдет из политики в 2014 году

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Le Figaro.

Бывший премьер-министр Бельгии заявил, что не будет, в частности, принимать участие в парламентских выборах в стране в 2014 году. Он также отметил, что любой желающий "проголосовать за Ромпея" будет иметь такую возможность — речь идет о членах его семьи, заявленных в партийных списках.

Ван Ромпей занял пост председателя Европейского совета в январе 2010 года. Его мандат, который может быть продлен лишь один раз, уже был продлен в 2012 году. Срок полномочий Ромпея истекает 30 ноября 2014 года.