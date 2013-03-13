СМИ: Условный срок Иващенко могут заменить на пять лет тюрьмы

Как пишет газета «Коммерсант-Украина» со ссылкой на источники, бегство бывшего руководителя Минобороны стало основанием для нескольких расследований и юридических процессов. Решение апелляционного суда содержало ряд ограничений свободы В.Иващенко. В частности, осужденному было запрещено без разрешения Криминально-исполнительной инспекции (КИИ) выезжать за пределы Украины, он был обязан сообщать об изменении места проживания и работы, а также регулярно отмечаться в управлении КИИ Голосеевского района Киева.

Для В.Иващенко был установлен "льготный" график встреч с инспектором - каждый первый вторник месяца. Однако после выезда за рубеж он не мог приходить в райотдел даже раз в месяц. В ноябре-декабре 2012 года инспектор исполнительной службы, не дождавшись явки осужденного, направил ему письменные предупреждения об ответственности за нарушение режима. В январе 2013 года в КИИ решили осуществить привод осужденного, но наряд милиции, направленный по адресу его прописки, вернулся ни с чем. В феврале в Голосеевском райотделе милиции завели оперативно-разыскное дело в отношении В.Иващенко.

"В ближайшие дни, наверное, в среду-четверг, мы опубликуем детальную информацию о действиях, которые наша служба должна предпринять в этом деле в соответствии с законодательством", - прокомментировал газете сложившуюся ситуацию заместитель начальника Государственной пенитенциарной службы Игорь Андрушко.

Газета отмечает, что закон не оставляет ГПС место для маневра. "Если осужденный не выполняет возложенные на него обязанности..., КИИ подает в суд представление об отмене освобождения от наказания (условного срока) и о направлении осужденного (в колонию) для отбывания наказания", - требует ст. 57 Уголовно-исполнительный кодекс. На судьбу В.Иващенко предстоящее решение суда не повлияет - он уже заявлял, что не намерен возвращаться в Украину при действующей власти. "И даже если Украина попытается вернуть В.Иващенко, объявив его в розыск через Интерпол или по иным каналам, то при всем желании наших властей никто не выдаст его Украине, ведь он уже получил статус беженца", - пояснил адвокат бывшего и. о. министра Борис Нечипоренко.

12 марта Высший специализированный суд рассмотрел кассационную жалобу В.Иващенко на приговор по делу о превышении им служебных полномочий. ВСС подтвердил приговор предыдущей инстанции, оставив его без изменений.

В августе 2010 года В.Иващенко был арестован по обвинению в превышении власти при реализации имущества Феодосийского судомеханического завода. В апреле 2012 года Печерский суд признал его виновным, приговорив к пяти годам лишения свободы, в августе 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор, заменив реальный срок на условный. В феврале 2013 года стало известно, что В.Иващенко выехал за рубеж и получил политическое убежище в Дании.