Высший спецсуд подтвердил приговор Иващенко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня огласила коллегия судей Высшего спецсуда.

“Кассационную жалобу Иващенко В.В. оставить без удовлетворения. Приговор оставить в силе”, - отмечается в судебном решении.

В своей кассационной жалобе В.Иващенко и его защита просили суд высшей инстанции отменить решение Печерского районного суда Киева и постановление Апелляционного суда столицы, закрыв дело за отсутствием состава преступления.

Комментируя судебное решение, адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко сказал: “Конечно, мы не довольны этим решением и будем обжаловать его в Европейском суде по правам человека, поскольку считаем, что наш подзащитный никакого преступления не совершал”.

Также в ходе заседания выяснилось, что Генеральная прокуратура еще в феврале отозвала из кассационного суда свою жалобу на решение Апелляционного суда Киева.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

14 августа коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор бывшему временно исполняющему обязанности министра обороны, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год.

13 ноября адвокаты подали кассационную жалобу на приговор В.Иващенко.