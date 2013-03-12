Азаров считает роспуск парламента нереалистичным сценарием

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.

“В очередной раз обращаюсь к парламенту, к политическим силам, представленным в парламенте, найти возможности для конструктивной работы”, - заявил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что сейчас без действующего парламента работать в условиях мирового финансово-экономического кризиса достаточно трудно. “Поэтому мы прилагаем все усилия для того, что находить компромисс. И те деструктивные действия со стороны оппозиционных партий, они вызывают у нас очень большое беспокойство”, - отметил Н.Азаров.

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По мнению премьера, возможность для нахождения компромисса есть. “Вижу ли я возможность для достижения компромиса? Думаю, что да. Потому что те призывы, с которыми сейчас обращаются к народу оппозиционеры, они абсолютно не реалистичны. Вот, скажем, распустить Верховную Раду...”, - отметил Н.Азаров.