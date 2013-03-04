Власенко: 7 марта Кужель допросят по делу Щербаня
Народного депутата Александру Кужель 7 марта будут допрашивать в Апелляционном суде Киева в качестве свидетеля по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после завершения допроса в суде свидетеля по делу экс-губернатора Донецкой и Сумской областей Владимира Щербаня сообщил защитник обвиняемой Юлии Тимошенко Сергей Власенко.
«7 числа в 10 часов состоится допрос свидетеля А.Кужель», - сказал он.
С.Власенко уточнил, что А.Кужель будут допрашивать по просьбе стороны защиты.
Справка УНИАН. Генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.
Печерский районный суд Киева 13 февраля начал проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве депутата Е.Щербаня.