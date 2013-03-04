Княжицкий: Комитет сегодня «проголосовал» за обращение в ВАСУ по Власенко
Регламентный комитет ВР принял решение об обращении в суд с просьбой лишить бютовца Сергея Власенко депутатского мандата.
Об этом сообщил депутат Николай Княжицкий.
"Только что состоялось заседание комитета, на котором председатель комитета Макеенко, не предоставив протоколов предыдущего заседания, на котором якобы рассматривалось дело Власенко, не предоставив документов и не предоставив оппозиции возможности участвовать в обсуждении, утвердил решение", - сказал Княжицкий после завершения заседания Украинской правде .
"Макеенко спросил у присутствующих, кто против, чтобы отменить предыдущее решение, которое якобы было принято в среду. Представители от большинства подняли руки, что они против. Затем Макеенко закрыл заседание", - добавил депутат.
"Оппозиция убеждена, что решение, принятое в среду было сфальсифицировано. Тогда члены комитета от оппозиции не были уведомлены", - отметил Княжицкий.
Первый заместитель председателя комитета "ударовец" Валерий Карпунцов заявил, что заседания комитета в понимании заседания не было.
"Произошло так же, как в 2004 в ЦИК признавали Януковича президентом. Все протестуют, а Сергей Васильевич (Кивалов - ред.) провозглашает избранным Виктора Януковича", - добавил Карпунцов.