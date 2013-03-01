Оппозиция требует головы руководителей регламентного комитета ВР

Оппозиция требует от Генеральной прокуратуры Украины привлечь к уголовной ответственности председателя Регламентного комитета Верховной Рады, представителя Партии регионов Владимира Макеенко и секретаря этого комитета, члена КПУ Валентина Матвеева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

По его словам, именно эти два народных депутата сфальсифицировали протокол заседания Регламентного комитета, на котором якобы было принято решение о лишении защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко депутатского мандата.

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“Все документы Регламентного комитета сфальсифицированы. В кабинете председателя Регламентного комитета Макеенко был сфальсифицирован протокол, где было поставлено только две подписи - его личная и секретаря-коммуниста. Коммуниста специально везли, его искали. Есть состав преступления как Макеенко, так и секретаря Матвеева. Мы обращаемся к Генеральной прокуратуре с требованием возбудить уголовное дело”, - сказал А.Яценюк.

В то же время, он скептически относится к возможности возбуждения уголовного производства в отношении этих членов Регламентного комитета.

“Мы знаем, что прокуратура против своих не возбуждает дела. Мы посмотрим, какая будет реакция”, - сказал А.Яценюк.