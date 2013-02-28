Табачник рассказал, кто у него вызывает презрение

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник отмечает, что не вспоминал известную российскую деятельницу Ксению Собчак при сравнении Киево-Могилянской академии со светской львицей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во время посещения ІІІ Всеукраинской выставки-отчета детского творчества “Страна юных мастеров”.

“Я о ней (К.Собчак — УНИАН) ничего не говорил, потому что ее фамилию не вспоминал. Это первое. Второе. Для меня самое большее, что вызывает презрение, - это светские львы и светские львицы. Это человек, который абсолютно лишен каких-либо позитивных качеств, но он всегда хочет быть в центре внимания. В центре внимания нужно быть с каким-то позитивными делами: творческими и научными”, - сказал министр.

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Он отметил, что в крупных городах всегда есть прослойка населения, которая любит принимать участие в тусовках. Д.Табачник отметил, что его лично это никогда не интересовало, а больше нравится посещать выставки и театры.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Д.Табачник сравнил Национальный университет "Киево-Могилянская академия” с “российской светской львицей” в связи с проигранным академией иском о защите университетской автономии и современных стандартов высшего образования.

“Закончился, как всегда (суд - УНИАН), тем, чем и должен был закончиться. Это, в известной мере, своего рода хобби. Знаете, есть такая печально известная “российская светская львица”, которая ни петь, ни танцевать, ни играть на сцене не умеет. Но, вместе с тем, (инициирует – УНИАН) скандалы на любых светских тусовках, поддерживая к себе сомнительный уровень внимания. Ну, она из известной семьи, отец ее когда-то возглавлял и большой город, и все такое. Какая-то Даша”, - сказал Д.Табачник.

На уточняющий вопрос журналистов, что, возможно, он имел в виду известную российскую деятельницу Ксению Собчак, Д.Табачник ответил, что не суть важно, как ее звать.

26 февраля К.Собчак написала в Twitter, что Д.Табачник застрял в 2004 году.

"Могилянка - лучший вуз Украины со своим мнением и вольнодумными талантливыми студентами. Сравнение - ок. Табачник совсем плох, застрял где-то в году 2004, судя по тому, какое у него обо мне представление", - заявила К.Собчак.