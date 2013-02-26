Яценюк говорит, что за вчерашний митинг людям никто не платил

Об этом на брифинге во вторник заявил лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Арсений Яценюк. "Да, "Батькивщина" категорически отрицает это (факт раздачи денег)", - сказал он.

Яценюк напомнил, что в митинге "принимали участие много разных политических сил", пишет Украинская правда.

"Хорошая новость для Януковича – в оппозиции денег нет. Плохая новость для Януковича – люди выходят против него даже без денег. Но деньги есть в Партии регионов", - сказал он.

На уточняющий вопрос, зачем партии власти платить оппозиционным митингующим, Яценюк посоветовал спросить у Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля, в день проведения в Брюсселе саммита Украина – ЕС, в Киеве представители оппозиции устроили марш протеста против политических репрессий.

После митинга несколько сотен участников акции отметились у организаторов, прошли перекличку и стали получать деньги.