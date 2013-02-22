С 27 февраля по 2 марта в Киеве пройдет выставка-ярмарка «Весна-2013»

С 27 февраля по 2 марта в Международном выставочном центре (пр. Броварской 15, м. «Левобережная») пройдет выставка – ярмарка весенних подарков «Весна-2013». Накануне Женского дня – 8 марта, на выставке можно будет приобрести подарки для любимых дам на любой вкус: меховые изделия, одежду, обувь, трикотаж и др.

В меховом ассортименте выставки: шубы, полушубки, меховые жилеты, головные уборы, др. из норки, шиншиллы, каракуля, енота, мутона, кролика. Будут представлены все модели текущего года, также предложен большой выбор кожаных изделий, аксессуаров из кожи и меха.

Также на выставке будет представлен и мужской ассортимент товаров: куртки, дубленки, головные уборы, аксессуары из кожи и меха , перчатки, сумки, ремни и др.

Производители товаров: Украина, Россия, Польша, Греция, Китай и др.

Дорогие мужчины балуйте своих женщин, а также не забудьте про себя! Будьте красивыми!

В рамках выставки «Весна-2013» состоится открытие дачного и огородного сезона на выставке «Зеленая ярмарка - 2013». Здесь можно будет приобрести все необходимое для дачи,сада, огорода: семена, рассаду, уникальные саженцы, цветы, рабочий инвентарь и др.

Выставка будет работать с 27 февраля по 2 марта с 11.00 до 19.00.

Вход свободный.

Более детальная информация по тел:(063) 237-85-38, (044) 246-67-67,

Е-Mail: aurica.t@mail.ru

Сайт www.vybir.kiev.ua