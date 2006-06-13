Российское консульство во Львове забросали презервативами

Студенческое братство Львовщины и общественная кампания "РозDUплись" объявили информационную войну российским СМИ и символично забросали Генеральное консульство РФ Львове надутыми презервативами. Об этом сообщает ProUA со ссылкой на местную прессу.

По словам координатора акции, в которой приняло участие всего три человека, Марка-Валерия Зброжек-Ланицы, российские СМИ представляют Украину как "дикое государство", поэтому студенты и решили начать "боевые действия".

"В следующий раз презервативы будут иметь другое содержание и другое наполнение. Российская власть требует от нас вернуть Крым, так не стоит ли им напомнить о том, что следует вернуть в состав метрополии Киевской Руси ее околицы – Москву, Новгород, Смоленск. Если Россия хочет шантажировать нас газом, то пусть перекрывает трубы – когда они лопнут, и претензии к ней будет выдвигать половина Европы", – отметил Зброжек-Ланица.

Он также сообщил, что ограниченное количество участников акции объясняется тем, что накануне к ним обратились представители силовых структур города и попросили не проводить масштабных мероприятий. "Мы не подавали заявки на проведение мероприятия, поскольку уважаем нашу власть, мы решили просто осветить мнение обществ Украины и Львова, что не запрещено законом", – заявил украинский активист.

Лента.ру