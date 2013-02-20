Следующий раз урегулированием приднестровского вопроса займутся в мае

Следующий раунд переговоров «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в формате «5+2», в который входят Республика Молдова, Приднестровье – стороны, ОБСЕ, Украина, Российская Федерация – посредники, ЕС, США – наблюдатели, состоится 23-24 мая 2013 года в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение поддержали участники первой в текущем году официальной встречи по урегулированию приднестровского конфликта, которая состоялась во Львове под председательством Украины.

В рамках львовского раунда состоялось обсуждение социально-экономических вопросов, в частности, первоочередных мер по улучшению условий свободы передвижения населения обоих берегов Днестра, взаимодействия в гуманитарной сфере и обеспечению прав человека. Была подтверждена актуальность предложения Действующего председателя ОБСЕ Леонида Кожары относительно организации встречи между молдавским и приднестровским лидерами в текущем году.

Политический представитель Приднестровья в переговорном процессе Нина Штански рассказала, что много времени в ходе переговоров было посвящено открытию моста в населенных пунктах Бычок и Гура-Бикулуй.

«Думаю, что активная работа над протоколом о свободном передвижении продолжится, потому что наработать общий документ не удалось», - отметила Н.Штански.

Она рассказала, что одной из причин неподписания протокола о свободном передвижении также являются изменения, касающиеся предоставления приднестровским водителям нейтральных номеров, включения их в общую базу данных и выдачи документов для международных перевозок. По словам представителя Приднестровья, молдавская сторона выдвинула новые правила регистрации транспорта. Она надеется, что вернутся к предыдущему формату.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля во Львове состоялись переговоры по вопросам приднестровского урегулирования в формате «5+2», на которые не приехали лидеры Молдовы и Приднестровья. Планировалось, что в переговорах во Львове примут участие премьер-министр Молдовы Влад Филат и лидер Приднестровья Евгений Шевчук.