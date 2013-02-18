В Беларуси из-за «плюшевого десанта» посадили пограничника

Пограничник не сообщил командованию о пересечении границы шведским самолетом

В Беларуси военный суд приговорил сегодня к двум годам лишения свободы в колонии усиленного режима прапорщика Пограничной службы за то, что тот не сообщил командованию о пересечении границы шведским самолетом, когда дежурил на пограничном посту.

Как сообщает радио «Свобода», речь идет о так называемом «десанте плюшевых мишек», когда в июле прошлого года легкий самолет, пилотируемый гражданами Швеции, нелегально пересек воздушную границу Беларуси и сбросил над поселком Ивенец и над одним из пригородов Минска плюшевых мишек на парашютах, к которым были прицеплены призывы к свободе слова в Беларуси.

Инцидент привел тогда к тому, что в Беларуси освободили от должностей командующих Госпогранкомитета и войск ВВС и ПВО, не продлили аккредитацию посла Швеции и закрыли посольство в Стокгольме, а также обвинили в «содействии в нелегальном пересечении границы» двух белорусов – блогера за обнародование фотографий мишек, существование которых власть сначала вообще отрицала, и риэлтора за поиски квартиры для аренды еще одному шведу, вероятному соучастнику акции.