Регионы говорят, что уже сформировали свое большинство

В межфракционное депутатское большинство, кроме фракций Партии регионов и КПУ, готовы войти еще 25 народных депутатов, сообщила одна из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, эти 25 депутатов дали предварительное согласие войти в такое большинство.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что сегодня тяжело прогнозировать, будет ли завтра объявлено о создании такого межфракционного большинства, но до 27 июня оно будет создано точно.

В то же время Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что не совсем правильно была названа дата, к которой, по Конституции, должно быть создано парламентское большинство. По ее словам, эта дата - 23 июня (новоизбранная Верховная Рада начала работу 25 мая, для формирования коалиции отводится 30 дней – УНИАН).

Она сказала, что фракция Партии регионов отвергает любые обвинения в свою сторону относительно подкупа членов других фракций для вступления в большинство. По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, ее фракция ведет «интенсивные переговоры» с представителями всех фракций относительно создания межфракционного большинства.

Как сказала депутат, когда Верховная Рада Украины, а не отдельные политические силы, не способна будет создать коалицию, тогда необходимо ставить вопрос о роспуске парламента. По ее словам, в такой ситуации «честнее пойти на новые выборы».

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, КПУ нельзя назвать «одной и основной политической силой, которая согласилась войти в состав межфракционного объединения». Она еще раз отметила, что, кроме коммунистов, есть еще 25 народных депутатов, которые дали такое согласие.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что Партия регионов готова предложить своего кандидата как на должность премьер-министра Украины, так и на должность председателя Верховной Рады. По ее словам, это кандидатура лидера партии - Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сказала Р.БОГАТЫРЁВА, в зависимости от договоренностей с партнерами по переговорам Партия регионов будет претендовать либо на должность премьер-министра и формирование состава правительства, либо на руководство парламентом.

Как известно, по состоянию на 13 июня в составе фракции Партии регионов насчитывается 185 депутатов, во фракции КПУ – 21 депутат.

Таким образом, если в состав межфракционного большинства войдут две вышеупомянутые фракции и еще 25 депутатов, она будет насчитывать 231 депутата. Для принятия решений необходимы голоса как минимум 226 народных депутатов.