В Тбилиси создан фан-клуб сборной Украины по футболу

В Тбилиси создан Фан-клуб болельщиков национальной сборной Украины по футболу, членом которого стал и Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Грузии в Украине, учредителями фан-клуба являются Министерство иностранных дел Грузии и политическая партия «Единое национальное движение», возглавляемая М.СААКАШВИЛИ.

Членами фан-клуба украинской сборной, кроме Президента Грузии, стали министр иностранных дел Гела БЕЖУАШВИЛИ, глава администрации Президента Георгий АРВЕЛАДЗЕ, председатели Советов министров автономных республик Абхазия и Аджария Ираклий АЛАСАНИЯ и Леван ВАРШАЛОМИДЗЕ, председатель Госкомитета по спорту Давид НАМГАЛАУРИ, заместители министра иностранных дел Ника НАТБИЛАДЗЕ и Леван ЧОЛАДЗЕ, а также ряд грузинских депутатов.

Штаб-квартирой болельщиков сборной Украины на время проведения Чемпионата мира 2006 года стало популярное в Тбилиси кафе-клуб SWITCH.

Президент Грузии, сообщили в Посольстве эстраны, намерен 14 июня посетить SWITCH и вместе с членами фан-клуба посмотреть игру сборных Украины и Испании. Ожидается, что М.СААКАШВИЛИ и болельщики будут смотреть матч в майках национальной сборной Украины, которые специально для членов фан-клуба были доставлены из Киева.