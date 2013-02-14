Сенатор рассказал, почему Януковича сложно приветствовать в Вашингтоне

Бывший кандидат в президенты США, сенатор Джон Маккейн подчеркивает, что Конгресс и правительство Соединенных Штатов очень обеспокоены не только обращением с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, но и медленной эрозией прав человека и ростом вмешательства России в дела Украины.

Как сообщает «Голос Америки», в Конгрессе США растет обеспокоенность постепенной «белоруссизацией» Украины. Известные и влиятельные конгрессмены все больше и больше выражают обеспокоенность политическими преследованиями в Украине и выносят это на обсуждение коллег. Дж.Маккейн на этой неделе имел возможность услышать о ситуации в Украине от дочери Ю.Тимошенко - Евгении и бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка.

Сенатор выразил желание встретиться с Евгенией Тимошенко еще два месяца тому назад.

По словам Дж.Маккейна, который находится в дружеских отношениях со своим коллегой по Комитету по международным отношениям, а сегодня государственным секретарем США Джоном Керри, в Конгрессе все чаще раздаются разговоры о возможных санкциях против украинских должностных лиц.

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«Комитет по международным отношениям будет рассматривать этот вопрос. Сложно сегодня предсказать, каким будет результат, но мы действительно крайне обеспокоены ситуацией с нарушением базовых прав человека и состоянием демократии в Украине. Заключение политических лидеров имело серьезное влияние на общественное мнение здесь, в Конгрессе. Мы не верим, что Тимошенко была осуждена в результате справедливого судебного процесса. И это вывод международных обозревателей не только здесь в Соединенных Штатах», - сказал сенатор.

Дж.Маккейн сказал, что Украина «большая страна со стратегическим положением, и мы понимаем важность Украины для безопасности Соединенных Штатов. Я знаю, что новый государственный секретарь Джон Керри очень обеспокоен и хорошо знает и понимает Украину. Что мы бы хотели видеть - это демократизацию, свободу. Мы хотим иметь хорошие взаимоотношения с Украиной. Мы бы хотели, чтобы Президент Украины посетил Вашингтон, но очень сложно приветствовать его здесь так долго, когда в Украине происходят нарушения прав человека».