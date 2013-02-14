Свидетель, обвиняющий Тимошенко в убийстве, заявил о давлении

00:00, 14 февраля 2013
Политика
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Свидетель по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня Игорь Марьенков слышал об убийстве непосредственно от лиц, которые его организовывали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил заместитель начальника управления по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Олег Пушкарь.

“В этой ситуации свидетель был непосредственным участником тех действий и слышал о них непосредственно от лиц, которые организовывали убийство”, - сказал О.Пушкарь.

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По его словам, свидетелей по этому делу «очень много».

Как отметил О.Пушкарь, об отдельных вопросах свидетелю «говорил непосредственно Мильченко, по другим - непосредственно Рябин» (УНИАН: члены банды Евгения Кушнира Александр Мильченко и Анатолий Рябин).

В то же время в судебном процессе свидетель И.Марьенков заявил, что на него оказывалось давление со стороны народного депутата Константина Бондарева.

Вместе с тем прокурор отметил, что свидетель написал заявление в Генпрокуратуру, что к нему приезжал указанный депутат и “очень настойчиво хотел узнать, какие показания свидетель будет давать”.

При этом О.Пушкарь отметил, что это можно расценивать как давление на свидетеля.

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Отвечая на вопрос, находился ли этот свидетель в местах лишения свободы, прокурор сказал: “Нет, у него не было ни ходок, ни отсидок”.

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