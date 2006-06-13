Неизвестные сожгли джип члена Партии регионов

В субботу, 10 июня, в Ужгороде на стадионе “Авангард” неизвестные сожгли джип Mitsubishi Pajero, который принадлежит депутату Закарпатского областного совета, члену фракции Партии регионов Александру БАРАНЮКУ.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой Закарпатского областного отделения Партии регионов, “странным представляется тот факт, что никаких свидетелей поджога, не говоря уже об охране стадиона, которая несет ответственность за порядок на вверенной ей территории, – так и не нашлось. Становится очевидным тот факт, что кому-то очень выгодна дестабилизация политической ситуации в крае, в достижении которой политические оппоненты не чураются даже применять противозаконные методы, которые тесно связаны с криминалом. Это уже не первый случай дестабилизировать политическую ситуацию и скомпрометировать членов Партии регионов в Закарпатье”.

“Не так давно были попытки обвинить некоторых ее представителей в кражах компьютерной техники, использовании служебного положения, других несуществующих грехах, которые, как доказало следствие, проведенное правоохранительными органами, не имели никаких на то оснований. Вместо этого настоящие виновники еще и сегодня не привлечены к ответственности. Таким образом, правоохранительные органы потакают настоящим преступникам, и фактически, сами стали на путь преступления”, заявляет областное отделение Партии регионов.

Авторы заявления требуют немедленного создания следственной комиссии по расследованию вышеприведенного факта и прекращения методического преследования представителей оппозиции в крае.