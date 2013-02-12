Прокурор интригует, что есть «тактические приемы», как доставить Тимошенко в суд

“Сторона обвинения считает, что реальных причин ее отсутствия в судебном заседании нет”, - сказала прокурор на брифинге после заседания Киевского районного суда Харькова .

По ее мнению, отсутствие Ю.Тимошенко на заседаниях по делу ЕЭСУ связано с попыткой подсудимой избежать уголовной ответственности и затянуть судебное рассмотрение дела.

В.Калита отметила, что в материалах уголовного дела есть документы, которые свидетельствуют о том, что Ю.Тимошенко может принимать участие в судебном заседании, отвечать на вопросы и сознательно воспринимать информацию.

Комментируя слова защитника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко о том, что дело ЕЭСУ уже было закрыто, и правомерность его закрытия подтверждена Верховным судом Украины, В.Калита сказала: “Ни один суд не принимал никакого решения, которое реабилитировало бы Тимошенко. Речь идет 0 совсем другом решении Верховного суда”.

Она выразила готовность предоставить это решение для того, чтобы все “могли непосредственно ознакомиться с этим решением, и видеть то, какие лживые заявления делает сторона защиты”.

На вопрос журналистов, почему прокуроры не заявляют ходатайство об обеспечении доставки Ю.Тимошенко в суд, В.Калита ответила: “Стороной обвинения учитываются все обстоятельства дела. Есть определенные тактические приемы, и при наличии этого, при наличии определенных причин обязательно это будет сделано”.