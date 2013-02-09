Ударовец заявляет, что ему угрожают физической расправой
Народный депутат от партии «УДАР», секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Каплин заявляет, что ему и его помощнику неизвестные угрожают физической расправой.
Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой депутата.
«В адрес моей приемной в Полтаве по ул. Конституции, 11 поступило письмо с прямыми угрозами моей жизни и здоровью. В записке мне советуют успокоиться, иначе я буду следующим, а мой помощник – обречен», - отметил С.Каплин.
Он напомнил, что недавно было совершено нападение на его помощника Егора Мкртчяна, который получил тяжелые травмы и очутился в больнице, однако преступники до сих пор не наказаны.
Угрозы, поступающие от неизвестных лиц, С.Каплин связывает со своей политической деятельностью.
«Это вызов между мной и властью – как местной, так и центральной за то, что я искореняю коррупционные действия провластных чиновников", - считает депутат.
Он обратился к министру внутренних дел и председателю СБУ с требованием предотвратить все планируемые против него незаконные действия.
"Заявляю: если со мной что-то случится, личную ответственность за это понесет министр внутренних дел", - заявил С.Каплин.