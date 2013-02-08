Миссия Европарламента поймала украинских тюремщиков на лжи

Бывший президент Польши Александр Квасьневский и экс-председатель Европейского парламента Пэт Кокс заявляют об обеспокоенности условиями содержания Юлии Тимошенко в тюрьме.

"Пенитенциарная служба утверждает, что "каких-либо комментариев, претензий, жалоб или замечаний от визитеров в адрес руководства учреждения или медучреждения не поступало". Это утверждение не соответствует действительности. На самом деле, мониторинговая миссия подняла серьезные и срочные вопросы, касающиеся условий содержания и вызывают беспокойство. Мы оставляем за собой право обнародовать наши записи, если кто-то выразит в этом сомнение ", - заявили наблюдатели Европейского парламента.

Миссия Европарламента подчеркнула, что такое короткое разъяснение является вынужденным и исключительным в их практике шагом в связи с возобновлением мандата со стороны конференции президентов Европейского парламента и ложностью заявления Государственной пенитенциарной службы Украины от 5 февраля, - информирует пресс-служба Тимошенко.

Как известно, накануне, 6 февраля, председатель Европейского парламента Мартин Шульц заявил о продолжении деятельности миссии Европарламента по наблюдению за судебными процессами над экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко.

"Мы договорились, что миссия должна быть продолжена. Конференция президентов (руководящий орган Европарламента, в состав которого входят Президент и лидеры политических групп) единогласно решила, что Александр Квасьневский и Пэт Кокс должны продолжить все необходимые шаги для улучшения юридической ситуации и ежедневных условий жизни не только Юлии Тимошенко, но и всех других заключенных ", - сказал Мартин Шульц.

Напомним, что 5 февраля экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко около двух часов общалась с экс-президентом Польши Александром Квасьневским и бывшим председателем Европейского парламента Пэтом Коксом, уполномоченными Европейским парламентом наблюдать за судебными процессами над украинскими политзаключенными. Встреча проходила в харьковской больнице, в которой Юлия Тимошенко находится на лечении. В то же время, после завершения встречи Александр Квасьневский и Пэт Кокс воздержались от комментариев.

Однако сразу после этого Государственная пенитенциарная служба заявила, что от миссии Европейского парламента "каких-либо комментариев, претензий, жалоб или замечаний в адрес руководства учреждения или медучреждения не поступало".