В Ялте отложили открытие пляжного сезона
09:48, 13 июня 2006Политика
536 0
Артисты отказываются выступать на празднике
Праздник открытия сезона на Массандровском пляже перенесен на воскресенье 18 июня.
Из-за плохих погодных условий администрация Массандровского пляжа вынуждена была отменить праздник открытия сезона, намеченный на 10 июня, и перенести его на неделю.
В связи с ливнем, прошедшем утром в субботу 10 июня, ряд ранее заявленных артистов отказались от выступлений и выполнить намеченную праздничную программу стало невозможно. Поэтому было принято решение о переносе праздника на 18 июня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter