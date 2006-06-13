В Ялте отложили открытие пляжного сезона

09:48, 13 июня 2006
Политика
536 0

Артисты отказываются выступать на празднике

Праздник открытия сезона на Массандровском пляже перенесен на воскресенье 18 июня.

Из-за плохих погодных условий администрация Массандровского пляжа вынуждена была отменить праздник открытия сезона, намеченный на 10 июня, и перенести его на неделю.

 В связи с ливнем, прошедшем утром в субботу 10 июня, ряд ранее заявленных артистов отказались от выступлений и выполнить намеченную праздничную программу стало невозможно. Поэтому было принято решение о переносе праздника на 18 июня.

Ялтинские вести

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter