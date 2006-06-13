В Ялте отложили открытие пляжного сезона

Праздник открытия сезона на Массандровском пляже перенесен на воскресенье 18 июня.

Из-за плохих погодных условий администрация Массандровского пляжа вынуждена была отменить праздник открытия сезона, намеченный на 10 июня, и перенести его на неделю.

В связи с ливнем, прошедшем утром в субботу 10 июня, ряд ранее заявленных артистов отказались от выступлений и выполнить намеченную праздничную программу стало невозможно. Поэтому было принято решение о переносе праздника на 18 июня.

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