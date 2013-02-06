Регионал думает, что драка с Кличко - это уже крайний вариант

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге.

Он подчеркнул, что если завтра будет заблокирована работа парламента, то “будем вести соответствующие переговоры с представителями оппозиции и убеждать их, что это не метод решения вопроса”.

По его словам, если переговоры ни к чему не приведут, то “мы будем думать как выходить из ситуации”.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли в таком случае идти речь о силовом варианте разблокирования работы ВР, А.Ефремов ответил: “я не думаю, что самый лучший метод устраивать бойню с участием чемпиона мира по боксу в сессионном зале”.

“Мы конечно можем на это пойти, но это крайний вариант. Я думаю, что эта картинка будет не безынтересна многим средствам массовой информации”, - подчеркнул А.Ефремов.

Он не исключает, что сегодняшняя ситуация в парламенте связана «с приездом представителя Евросоюза господином Фюле в Украину» и что «это делается сознательно для того, чтобы показать, какое состояние дел есть в государстве». “Мне видится, что это не выход из положения, потом мы будем искать пути решения вопроса”, - подчеркнул лидер фракции ПР.