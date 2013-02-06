У Пинзеника есть версия, куда девался плакат «Рада гниє з Рибака»
12:02, 06 февраля 2013Политика
4048
Народный депутат Украины Виктор Пинзеник (фракция “УДАР”) утверждает, что плакат с надписью “Рада гниє з Рибака” (“Рада гниет с Рыбака”) кто-то снял в качестве сувенира.
Плакат исчез
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пинзеник сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, почему исчез из сессионного зала плакат, висевший в президиуме.
На уточняющих вопрос журналистов, кто его мог снять, В.Пинзеник отметил, что не знает кто, и не исключил, что это может быть кто-то из его фракции.
Вчера председатель фракции Партии регионов во время брифинга отметил, что в сессионном зале размещены какие-то «оскорбительные плакаты в отношении председателя Верховной Рады Украины».
Сегодня утром этого плаката уже не было в президиуме парламента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter