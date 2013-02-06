У Пинзеника есть версия, куда девался плакат «Рада гниє з Рибака»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Пинзеник сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, почему исчез из сессионного зала плакат, висевший в президиуме.

На уточняющих вопрос журналистов, кто его мог снять, В.Пинзеник отметил, что не знает кто, и не исключил, что это может быть кто-то из его фракции.

Вчера председатель фракции Партии регионов во время брифинга отметил, что в сессионном зале размещены какие-то «оскорбительные плакаты в отношении председателя Верховной Рады Украины».

Сегодня утром этого плаката уже не было в президиуме парламента.