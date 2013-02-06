Турчинов говорит, что оппозиция не боится штурма
Во фракции “Батькивщина” заверяют, что не боятся силового сценария разблокирования работы Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил народный депутат из фракции “Батькивщина” Александр Турчинов.
“Мы не боимся попыток разблокирования ночью, утром или вечером. Разблокирование ни к чему не приведет”. - сказал А.Турчинов. Он заверил, что в таком формате парламент все равно не будет работать.
“Режим нормальной работы возможен только в случае, когда будет обеспечено выполнение Конституции по персональному голосованию”, - сказал А.Турчинов.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты - члены оппозиционных фракций “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” с 5 февраля блокируют трибуну и президиум Верховной Рады.
Сейчас в сессионном зале находится около 100 оппозиционеров.
Оппозиционеры требуют ввести персональную систему для голосования, с чем и связано блокирование работы ВР.
Всю ночь в сессионном зале дежурили депутаты от “УДАРа”.
Сегодня планируется проведение совещания у председателя парламента Владимира Рыбака относительно нормализации работы ВР.