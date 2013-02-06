Оппозиция готова проголосовать заявление о евроинтеграции – бюллетенями

09:36, 06 февраля 2013
Политика
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Оппозиция готова разблокировать работу парламента для голосования по совместному заявлению относительно европейских стремлений Украины.

Оппозиция готова голосовать важные законы: через Раду-3 или бюллетенями

Но если не будет функционировать система «Рада-3», голосовать придется руками или бюллетенями.

О таком в эфире «5 канала» заявил народный депутат, член фракции «Батькивщина» Андрей Парубий.

«Мы, на самом деле, готовы в любую минуту любой важный закон проголосовать в Верховной Раде Украины. Мы не говорим, так как они, когда блокировали против НАТО: не будет работать парламент. Мы говорим - если пока не установлена ​​система «Рада», мы можем проголосовать руками, бюллетенями», - заявил Парубий.

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