Оппозиция готова проголосовать заявление о евроинтеграции – бюллетенями
09:36, 06 февраля 2013Политика
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Оппозиция готова разблокировать работу парламента для голосования по совместному заявлению относительно европейских стремлений Украины.
Оппозиция готова голосовать важные законы: через Раду-3 или бюллетенями
Но если не будет функционировать система «Рада-3», голосовать придется руками или бюллетенями.
О таком в эфире «5 канала» заявил народный депутат, член фракции «Батькивщина» Андрей Парубий.
«Мы, на самом деле, готовы в любую минуту любой важный закон проголосовать в Верховной Раде Украины. Мы не говорим, так как они, когда блокировали против НАТО: не будет работать парламент. Мы говорим - если пока не установлена система «Рада», мы можем проголосовать руками, бюллетенями», - заявил Парубий.
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