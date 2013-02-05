Теличенко уверена, что Тимошенко выиграет все свои дела в Евросуде

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"С таким количеством нарушений в судебных производствах против Тимошенко она выиграет все свои дела в Европейском суде по правам человека", - сказала В.Теличенко.

При этом, по ее мнению, украинская власть сегодня, похоже, не хочет анализировать негативных для государства последствий от этих европейских решений. "Мне это напоминает поведение страуса – пока хвост не выдернули, голову он держит в песке", - добавила адвокат.

Как известно, защита Юлии Тимошенко 10 августа 2011 года обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконность задержания экс-премьера Украина. Позже эта жалоба была дополнена фактами об избиении Ю.Тимошенко во время силовой госпитализации из Качановской колонии в больницу, об объявлении ею голодовки в знак протеста против жестокого поведения, а также относительно установления постоянного видеонаблюдения в колонии и больнице.

В частности, Ю.Тимошенко в своей жалобе указывает на нарушение статьи 3 (нечеловеческое поведение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного разбирательства в суде первой инстанции так называемого "газового" дела.

Европейский суд по правам человека 14 декабря 2011 года принял решение о предоставлении жалобе Юлии Тимошенко статуса приоритетности. Евросуд 20 апреля 2012 года предложил правительству Украины информировать о мерах, которые были предприняты по делу Ю.Тимошенко, а 28 августа 2012 года были проведены публичные слушания дела "Тимошенко против Украины".