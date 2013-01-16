Политологи: Евросуд примет решение в пользу Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня высказали во время пресс-конференции директор Агентства моделирования ситуций Виталий Бала и политолог Константин Матвиенко.

В частности, К.Матвиенко заметил, что фактически Европейский суд оказывается в ситуации реальной политической зависимости. “Информационная ситуация, создающаяся вокруг Украины и в частности ситуация с Ю.Тимошенко, просто толкает Европейский суд на решение в ее интересах”, - сказал он. К.Матвиенко заметил, что другого здесь ожидать не придется, поскольку Европейский суд так же зависим от политкорректности как и любой другой европейский институт.

В свою очередь В.Бала также выразил мнение, что Европейский суд примет решение не в интересах государства Украина. В то же время, по убеждению политолога, для этого есть все основания, если исходить из незаконной процедуры ареста Ю.Тимошенко в зале суда, а также хода самого судебного процесса. “Власть оставила много крючков, за которые можно зацепить и показать, что все было сделано не так”, - сказал В.Бала.

Как сообщал УНИАН, защитник экс-премьер-министра Сергей Власенко 4 декабря 2012 года заявил, что ожидает решения Европейского суда по правам человека по жалобе Ю.Тимошенко на нарушение Европейской конвенции по правам человека по ст. 5 и ст. 18 (незаконность задержания и содержания под стражей; политические мотивы преследования) после 15 декабря 2012 года. Однако, суд не объявил свое решение по делу, публичные слушания которого состоялись в Страсбурге (Франция) 28 августа 2012 года. После публичных слушаний суд продолжил работу в закрытом режиме.

Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.