80 оппозиционных депутатов караулят в сессионном зале

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание Верховной Рады так и не началось, вторая сессия парламента седьмого созыва не открыта.

В зале отсутствуют депутаты из фракций Партии регионов и КПУ.

В данное время несколько депутатов сидят за столом президиума и в правительственной ложе, остальные находятся на своих рабочих местах и общаются между собой или что-то читают.

Как сообщал УНИАН, сегодня должно было состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва.

В то же время представители трех оппозиционных фракций еще вчера предупредили, что работа ВР не начнется, если не будет принят закон о персональном голосовании депутатов.

Сегодня, 5 февраля, народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Сессия парламента так и не началась.

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что депутаты из оппозиционных фракций будут находиться в сессионном зале парламента сегодня до 18.00, а завтра уже с 9-и утра снова будут блокировать трибуну и президиум.

В свою очередь заместитель лидера фракции «УДАР» Виталий Ковальчук сообщил, что депутаты от «УДАРа» планируют ночевать в сессионном зале, чтобы не позволить депутатам от Партии регионов разблокировать работу Верховной Рады.

В.Ковальчук также прибавил, что завтра в 10.00 начнется совещание лидеров фракций у руководства парламента относительно возобновления работы ВР.