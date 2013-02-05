Суд поставил точку в деле «Витренко - против указов Ющенко»

Высший административный суд Украины отказал лидеру Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко в удовлетворении ее кассационной жалобы относительно указов Президента Украины Виктора Ющенко о чествовании борцов за свободу Украины.

Об этом пишет газета «Україна молода» (№18 от 5 февраля 2013 г.).

Как напоминает газета, судебную тяжбу Н.Витренко затеяла почти три года назад. Точку в резонансном деле поставил Высший административный суд Украины, отмечает газета, не уточнив, когда именно было вынесено решение.

Н.Витренко обжаловала указ, которым в свое время Президент В.Ющенко чествовал борцов за украинскую независимость в XX веке, от воинов УНР до УПА. «Истица прошла все инстанции украинской Фемиды. После многочисленных слушаний Окружной админсуд Киева в июле 2011 года отклонил иск прогрессивной социалистки. В апелляции Н.Витренко отказал и Киевский апелляционный админсуд. Теперь же свое окончательное слово сказал ВАСУ», - подчеркивает газета.

В комментарии газете адвокат Роман Орехов, который в суде был представителем Степана Бандеры-младшего (внука председателя ОУН (р)), а впоследствии - и Юрия Кука, сына главного командира УПА после гибели Романа Шухевича, выразил мнение, что «нынешняя украинская власть значительно больше не воспринимает Витренко, чем ОУН и УПА». «На протяжении всего рассмотрения дела суды трех инстанций сделали все для того, чтобы не быть втянутыми в липкие сети политической игры Витренко. Сейчас можно сказать, что дело рассмотрено по канонам юридических учебников: немного «веселее» - в местном суде, значительно скромнее - в апелляционном, и, наконец, совсем сухо - в ВАСУ. Лейтмотив решений: Витренко не является субъектом обращения с подобным иском в административный суд, поскольку оспариваемый указ не касается ее лично, а доказательств нарушения своих прав и охраняемых законом интересов истец суду не предоставил. Все другие доводы истца воспринимались судами как факультативные. Хотя ради справедливости следует отметить, что ВАСУ тщательным образом исследовал даже самые бессмысленные доводы кассационной жалобы и предоставил им оценку. Можно утверждать, что с большой долей вероятности по этому делу поставлена последняя точка», - сказал Р.Орехов.

При этом адвокат подчеркнул, что к этому делу «суд отнесся с невиданной серьезностью». «Подобным академическим образом административные дела в Украине не рассматриваются, - отметил Р.Орехов. - Здесь же мы имеем случай чрезвычайный. Дело было тщательным образом рассмотрено местным судом и хорошо выписано постановление...».

Газета напоминает, что сама лидер ПСПУ неоднократно заявляла, что намерена пройти в этом деле все судебные инстанции, даже Евросуд.

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Важнейший результат этого судебного процесса, пишет газета, - то, что суд постановил: «ни одним судебным решением, в том числе приговором Нюрнбергского трибунала, деятельность перечисленных в указе формирований (в частности, УПА, ОУН, «Карпатской Сечи») осуждена как фашистская не была».

Справка УНИАН. Президент Украины В.Ющенко 28 января 2010 года подписал Указ «О чествовании участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке».

Кроме воинов ОУН и УПА, борцами за украинскую независимость были также признаны члены формирований Украинской Центральной Рады, Украинской Народной Республики, Западноукраинской Народной Республики, Украинского государства Гетманата, Украинской военной организации, Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинского главного освободительного совета и других военных формирований, которые боролись за независимость Украины.

29 апреля 2010 года Н.Витренко подала иск в окружной административный суд Киева об отмене этого указа.