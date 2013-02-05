Литвин думает, что Пукачу навеяли заявление о нем и Кучме

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Владимир Литвин отрицает правдивость заявлений бывшего руководителя Департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Украины Алексея Пукача о его причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает Радио «Свобода».

«А что ему еще остается, кроме того, как говорить то, что ему навеивают?», – сказал В.Литвин. «По сути дела, все, какие нужны были свидетельства, я в свое время давал. Очевидно, пора уже прекратить издеваться».

Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева вынес приговор А.Пукачу, приговорив его к пожизненному лишению свободы за убийство Г.Гонгадзе.

После объявления приговора А.Пукач заявил, что приговор ему будет понятен лишь тогда, когда рядом с ним будут сидеть Леонид Кучма и В.Литвин.

В коротком комментарии журналистам после судебного заседания А.Пукач сказал: «Я все рассказал во время следствия и во время суда, но правду в этом суде хотел знать только Федур (адвокат матери убитого журналиста Леси Гонгадзе – УНИАН). Ни Мельниченко из Америки, ни Пискун, а именно Федур. Потому спросите о мотиве (убийства Г.Гонгадзе - УНИАН) у Литвина и Кучмы».

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля в 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.