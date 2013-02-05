Оппозиция не отходит от президиума ВР

Как передает корреспондент УНИАН, около 10 депутатов находятся в президиуме и правительственной ложе, остальные - в сессионном зале.

Благодаря народным депутатам, охрана не смогла выгнать журналистов из ложи прессы, и они продолжают следить за событиями в парламенте.

Вместе с тем, в сессионном зале нет ни одного депутата из фракций большинства.

Как сообщал УНИАН, сегодня должно было состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва.

В то же время представители трех оппозиционных фракций еще вчера предупредили, что работа ВР не начнется, если не будет принят закон о персональном голосовании депутатов.

Сегодня, 5 февраля, народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Сессия парламента так и не началась.

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что депутаты из оппозиционных фракций будут находиться в сессионном зале парламента сегодня до 18.00, а завтра уже с 9 часов утра опять будут блокировать трибуну и президиум.

Кроме того, добавил он, оппозиция предлагает создать специальную комиссию для решения вопроса о введении персонального голосования, в состав которой войдет одинаковое количество депутатов от оппозиции и из провластных фракций.