Оппозиция не отходит от президиума ВР
Более 30 народных депутатов от оппозиции остаются в сессионном зале Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, около 10 депутатов находятся в президиуме и правительственной ложе, остальные - в сессионном зале.
Благодаря народным депутатам, охрана не смогла выгнать журналистов из ложи прессы, и они продолжают следить за событиями в парламенте.
Вместе с тем, в сессионном зале нет ни одного депутата из фракций большинства.
Как сообщал УНИАН, сегодня должно было состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва.
В то же время представители трех оппозиционных фракций еще вчера предупредили, что работа ВР не начнется, если не будет принят закон о персональном голосовании депутатов.
Сегодня, 5 февраля, народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.
Сессия парламента так и не началась.
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что депутаты из оппозиционных фракций будут находиться в сессионном зале парламента сегодня до 18.00, а завтра уже с 9 часов утра опять будут блокировать трибуну и президиум.
Кроме того, добавил он, оппозиция предлагает создать специальную комиссию для решения вопроса о введении персонального голосования, в состав которой войдет одинаковое количество депутатов от оппозиции и из провластных фракций.