Янукович закончил реорганизовывать свою администрацию

С назначением Юрия Богуцкого советником Президента - руководителем Главного управления по вопросам гуманитарного развития АП глава государства завершил нынешнюю реорганизацию Администрации Президента Украины.

Об этом сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин, информирует пресс-служба главы государства.

«Юрий Богуцкий будет руководить работой гуманитарного подразделения Администрации Президента Украины. С этим назначением глава государства завершил нынешнюю реорганизацию АПУ», - отметил С.Лёвочкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Президент Украины Виктор Янукович уволил Ю.Богуцкого с должности первого заместителя министра культуры Украины, и назначил его своим советником, руководителем Главного управления по вопросам гуманитарного развития АП.