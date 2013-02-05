Янукович наконец-то нашел замену Герман

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Другим своим указом Президент уволил Ю.Богуцкого с должности первого заместителя министра культуры Украины.

Также В.Янукович своим указом уволил Тимофея Кохана с должности заместителя министра культуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 23.11.2012 года Президент освободил Анну Герман от должности советника Президента Украины - руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины в связи с избранием ее народным депутатом Украины.