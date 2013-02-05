Янукович наконец-то нашел замену Герман

13:27, 05 февраля 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Юрия Богуцкого советником Президента - руководителем Главного управления по вопросам гуманитарного развития Администрации Президента Украины.

Богуцкий стал главным по гуманитарному развитию у Януковича

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Другим своим указом Президент уволил Ю.Богуцкого с должности первого заместителя министра культуры Украины.

Также В.Янукович своим указом уволил Тимофея Кохана с должности заместителя министра культуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 23.11.2012 года Президент освободил Анну Герман от должности советника Президента Украины - руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины в связи с избранием ее народным депутатом Украины.

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