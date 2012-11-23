Янукович уволил Герман и Скубашевского

Президент Виктор Янукович освободил Станислава Скубашевского от должности заместителя главы Администрации Президента Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины.

Об этом говорится в Указе Президента, обнародованном на его официальном сайте.

Также Президент освободил Анну Герман от должности советника Президента Украины - руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины в связи с избранием ее народным депутатом Украины.

Об этом говорится в соответствующем Указе Президента на его сайте.