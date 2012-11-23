Янукович уволил Герман и Скубашевского
18:53, 23 ноября 2012Политика
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Президент Виктор Янукович уволил заместителя главы АП Скубашевского и своего советника Анну Герман.
Янукович отпустил Герман в парламент
Президент Виктор Янукович освободил Станислава Скубашевского от должности заместителя главы Администрации Президента Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины.
Об этом говорится в Указе Президента, обнародованном на его официальном сайте.
Также Президент освободил Анну Герман от должности советника Президента Украины - руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины в связи с избранием ее народным депутатом Украины.
Об этом говорится в соответствующем Указе Президента на его сайте.
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