Рыбак уверяет, что регионалы в драку не полезут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак заявил сегодня во время брифинга.

“Я никогда не выступал за то, чтобы было силовое разблокирование. Я за то, чтобы мы договаривались”, - сказал председатель ВР.

Он отметил, что в настоящее время не удается найти компромисс депутатам большинства и оппозиции о нормализации работы Верховной Рады.

Председатель ВР заметил, что оппозиция настаивает на рассмотрении исключительно их законопроектов о персональном голосовании.

В то же время В.Рыбак прибавил, что он предлагает рассматривать все 6 проектов документов, которые зарегистрированы в парламенте.

Председатель ВР прибавил, что консультации будут продолжаться.

Отвечая на вопрос, будет ли сегодня парламент работать, В.Рыбак отказался от каких-либо прогнозов. “Я не могу сказать, будет она работать сегодня или завтра”, - сказал председатель ВР.

При этом он прибавил, что поднимаемый оппозицией вопрос является исключительно политическим вопросом.