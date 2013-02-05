Рыбак уверяет, что регионалы в драку не полезут
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак уверяет, что силового разблокирования работы парламента не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Рыбак заявил сегодня во время брифинга.
“Я никогда не выступал за то, чтобы было силовое разблокирование. Я за то, чтобы мы договаривались”, - сказал председатель ВР.
Он отметил, что в настоящее время не удается найти компромисс депутатам большинства и оппозиции о нормализации работы Верховной Рады.
Председатель ВР заметил, что оппозиция настаивает на рассмотрении исключительно их законопроектов о персональном голосовании.
В то же время В.Рыбак прибавил, что он предлагает рассматривать все 6 проектов документов, которые зарегистрированы в парламенте.
Председатель ВР прибавил, что консультации будут продолжаться.
Отвечая на вопрос, будет ли сегодня парламент работать, В.Рыбак отказался от каких-либо прогнозов. “Я не могу сказать, будет она работать сегодня или завтра”, - сказал председатель ВР.
При этом он прибавил, что поднимаемый оппозицией вопрос является исключительно политическим вопросом.