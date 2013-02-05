Хор и дипломаты ушли из ВР

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты Украины от фракции “УДАР” Ольга Белкова и Мария Ионова зашли в дипломатическую ложу парламента и общались с дипломатами.

Они, скорее всего, изложили позиции оппозиции по поводу ситуации в парламенте, и объяснили, что блокирование трибуны происходит из-за того, что провластное большинство не соглашается с требованием включить сенсорную кнопку для голосования.

После этого, по сути, все дипломаты покинули гостевую ложу.

На данное время также хор им. Веревки, который должен был исполнять Гимн Украины во время открытия второй сессии седьмого созыва, покинул центральный балкон.

Оппозиция продолжает блокировать трибуну и президиум парламента.

Народные депутаты от фракции “УДАР” передали своим коллегам, которые блокируют президиум парламента, две упаковки с водой.

Как сообщал УНИАН, сегодня должно состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва. В то же время представители трех оппозиционных фракций еще вчера предупредили, что работа ВР не начнется, если не будет принят закон о персональном голосовании.

Сегодня, 5 февраля, народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

На данное время возле трибуны и президиума находятся около 70-80 депутатов.

В президиуме оппозиционеры повесили плакаты с надписью: “Рада гниє з Рибака”, на самом президиуме - “Кнопкодави - геть із Ради!”, в ложе правительства прикреплен плакат “Кнопкодавам - ні!”, а на ложе помощников плакаты “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!” и “Кнопкодавам - ні!”.