Оппозиция заблокировала Раду (фото)

Народные депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» с самого утра заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время возле трибуны и президиума около 70-80 депутатов.

Депутаты «УДАРа» одеты в красные свитера, на которых написано УДАР, а с другой стороны - “Голосуємо особисто”.

В то же время на левых руках депутатов из фракции “Батькивщина” повязаны ленты в виде Государственного флага Украины.

Кроме того, в президиуме оппозиционеры повесили плакат с надписью: “Рада гниє з Рибака”, на самом президиуме - “Кнопкодави — геть із Ради!”, в ложе правительства прикреплен плакат “Кнопкодавам — ні!”, а на ложе помощников - плакаты “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!” и “Кнопкодавам — ні!”.

Кроме того, представители “Батькивщины” опять не пропускают в сессионный зал депутатов Александра и Андрея Табаловых, которые были избраны в ВР от Объединенной оппозиции, но отказались вступить во фракцию.

В данное время в сессионном зале немного депутатов от Партии регионов и КПУ.

Под зданием Верховной Рады усилена милицейская охрана, а также проходит митинг: около 40 представителей Компартии требуют вступления Украины в Таможенный союз.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ВР должно состояться открытие второй сессии ВР седьмого созыва. В то же время представители трех оппозиционных фракций еще вчера предупредили, что работа ВР не начнется, если не будет принят закон о персональном голосовании.