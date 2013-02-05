Янукович расширит полномочия Ставнийчук

Президент Украины Виктор Янукович произвел изменения в украинском представительстве в Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) в связи с истечением 4-летнего срока полномочий ее членов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В.Янукович назначил новый состав украинского представительства: народного депутата Сергея Кивалова - членом Европейской Комиссии «За демократию через право», а народного депутата Владимира Пилипенко - заместителем члена Венецианской комиссии.

Глава государства высоко оценил роботу М.Ставнийчук и С.Кивалова в Венецианской комиссии и выразил им благодарность за эффективную работу.

М.Ставнийчук занимает должность советника Президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента; в связи с реорганизацией Администрации Президента планируется расширение круга ее полномочий. В частности, к сфере ее ответственности планируется отнести работу вновь созданного управления по взаимодействию с международными организациями и структурами Совета Европы. К компетенции М.Ставнийчук относится работа Конституционной Ассамблеи и Координационного совета по вопросам развития гражданского общества.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.