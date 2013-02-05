Коммунист предлагает идентифицировать нардепов по «пятой точке»
07:39, 05 февраля 2013Политика
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В КПУ считают идею с сенсорной кнопкой несовершенной и предлагают свою версию.
Александр Голуб придумал "новую технологию"
В Компартии считают, что оппозиции не удастся напугать большинство блокированием парламента.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил коммунист Александр Голуб.
"Ну, заблокируете вы парламент, кого вы этим напугаете? Янукович прекрасно управляет в ручном режиме и правительством, и страной!", - сказал он.
Комментируя инициативу оппозиции ввести систему "сенсорный палец" для персонального голосования в парламенте, Голуб заявил: "Если так подходить, то надо какую-то новую технологию вводить - по весу, по пятой точке определять. Вот сел депутат на свое место - система заработала" .
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