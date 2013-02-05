Коммунист предлагает идентифицировать нардепов по «пятой точке»

В Компартии считают, что оппозиции не удастся напугать большинство блокированием парламента.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил коммунист Александр Голуб.

"Ну, заблокируете вы парламент, кого вы этим напугаете? Янукович прекрасно управляет в ручном режиме и правительством, и страной!", - сказал он.

Комментируя инициативу оппозиции ввести систему "сенсорный палец" для персонального голосования в парламенте, Голуб заявил: "Если так подходить, то надо какую-то новую технологию вводить - по весу, по пятой точке определять. Вот сел депутат на свое место - система заработала" .

Украинская правда