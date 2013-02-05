Луценко обсуждал с европейскими гостями будущее Украины

Об этом сообщила защитник экс-министра и народный депутат Ирина Луценко после посещения мужа в колонии.

«Главной темой разговора Юрия Луценко с экс-президентом Европарламента Патриком Коксом и экс-президентом Польши Александром Квасьневским был саммит Украина-ЕС, назначенный на 25 февраля», - сообщила она.

По ее словам, «европейских гостей интересовала оценка Луценко внутренней ситуации в Украине накануне саммита, а также внешнеполитическая ситуация». «В частности, они поговорили и о деле Тимошенко, а также проанализировали позицию России относительно новых обвинений экс-премьера, выдвинутых ей Генпрокуратурой», - добавила И.Луценко.

На эту тему: Тюремщики засекли, что европейские гости общались с Луценко полтора часа

«Луценко остается на своей твердой позиции - Украина должна стать ассоциированным членом ЕС, вырвавшись из евразийской петли», - цитирует пресс-служба Народной самообороны.

«В разговоре с европейцами Луценко подчеркнул, что несмотря на наличие в Украине уже более 30 политических заключенных разного уровня (от так называемых «васильковских террористов» до сумских граффитчиков), несмотря на 2 года тюрьмы, проведенные им за решеткой, и потерянное здоровье, несмотря на 1,5 года заключения Тимошенко, Украине нужно дать шанс стать полноценной европейской страной », - отметила народный депутат.

«Юрий Луценко отметил: украинцы не могут быть дважды наказаны нынешней властью - заключением Тимошенко и Луценко и потерей шанса на европейское будущее. Он еще раз призвал представителей Европарламента дать шанс гражданам Украины сохранить перспективу быть равными среди европейцев».