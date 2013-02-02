Бывший бютовец возглавил новую партию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, съезд партии, в работе которого приняли участие 150 делегатов, состоялся сегодня в Киеве.

Как заявил во время выступления новоизбранный председатель партии С.Мищенко, наша главная задача - не играться в оппозицию и создавать видимость борьбы, а в корне изменить Украину и сделать ее европейским государством.

«Перед сегодняшним съездом я имел встречу с тысячами людей. И не только в моем округе. Последняя такая встреча у меня состоялась вчера в Бориспольском районе, где вместе с общиной мы защищали сельскую больницу. И главное, чего требуют люди – это Справедливости. Поэтому сегодня мы приняли решение назвать нашу партию «Справедливость», - подчеркнул С.Мищенко.

Как сообщал УНИАН, в парламенте шестого созыва С.Мищенко входил в состав фракции «БЮТ-Батькивщина», однако когда узнал, что не попал в проходное место в избирательном списке Объединенной оппозиции, вышел из фракции и баллотировался в Верховную Раду в одном из мажоритарных округов в Киевской области как самовыдвиженец. После избрания в парламент он заявил, что не намерен вступать в парламентское большинство и будет оставаться в оппозиции.