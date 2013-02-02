УДАР: в Киеве не должно быть карманного "Общественного совета"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции, об этом заявил заместитель председателя фракции “УДАР” в Киевсовете Андрей Странников.

«Диалог с Поповым уже должен выходить в публичную плоскость, а не ограничиваться встречами с ним отдельных депутатов или общественности «за закрытыми дверями». На ближайшей сессии “УДАР” будет требовать от Александра Попова изложить депутатам его позицию относительно событий 29 января и ответить на ряд вопросов», - сказал А.Странников.

По теме: За атаку на Общественный совет Попова милиция завела 20 дел

По его словам, в числе этих вопросов, например, почему эта встреча состоялась не в Колонном зале КГГА, а в помещении Главпочтамта; почему она проходила не 28 января, как было назначено, а на день позже; почему ряд организаций так и не допустили к выборам в Общественный совет?

В «УДАРе» убеждены, что «в столице не должен работать карманный «Общественный совет при КГГА», состоящий из подчиненных Партии регионов и ее сателлитам организаций. К деятельности Общественного совета должны были бы приобщиться представители общественных организаций, общественные активисты, которым нужна не «корочка» для прохода в здание КГГА, а которым действительно небезразличны проблемы развития города».