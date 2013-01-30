Президент Израиля принялся искать будущего премьера

Правом сформировать правительство глава государства, по закону, наделяет депутата, который, с его точки зрения, имеет наилучшие шансы заручиться поддержкой минимум 61 из 120 коллег-парламентариев. Единственным реальным претендентом на "премьерский патент" считается действующий глава кабинета Биньямин Нетаньяху, чей правый блок "Ликуд-Бейтену" показал на выборах 22 января лучший результат, сообщают РИА «Новости».

Свои соображения по поводу кандидатуры будущего премьера президенту в среду вечером представляют "Ликуд-Бейтену"и финишировавшая второй партия светского среднего класса "Еш Атид". На четверг запланированы встречи с лидерами 10 остальных избирательных объединений. Ожидается, что решение Ш.Перес объявит до конца недели. Выбранный им депутат получит на формирование правящей коалиции и правительства 28 дней с возможностью продления до 42.