Оппозиция будет добиваться отставки Рыбака

Народный депутат от "Батькивщины" Павел Петренко заявил, что одним из вопросов, которые оппозиция выдвигать на сессии, будет вопрос недоверия к спикеру.

Об этом Петренко заявил в эфире ТВi.

"Что сейчас основное? Мы завтра покажем, что действительно оппозиционные депутаты, они есть, они пойдут на свои собрания в Верховную Раду. То, что сделал спикер ... Среди прочего завтра будет рассматриваться вопрос о том, чтобы выразить недоверие спикеру", - обещал Петренко.

Народный депутат также заявил, что Рыбак создал опасный прецедент, когда отказался созвать внеочередную сессию.

"Это ужасный прецедент, даже в 2004 году, когда был конституционный кризис во время президентских выборов, созывались внеочередные сессии при Кучме. А то, что он делает, может войти в историю как спикер, который нарушил Конституцию, он поставил крест на статусе Верховной Рады и на статусе спикера ", - считает Петренко.