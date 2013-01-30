«УДАР» начинает сбор подписей за отставку Рыбака

Как отмечается в сообщении на официальном сайте партии, «УДАР» требует выдать подписные листы, необходимые для сбора 150 подписей народных депутатов, как это предусмотрено законом о регламенте.

«Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, вопреки Конституции, законам и регламенту, отказался созвать внеочередную сессию парламента по требованию трех оппозиционных фракций. Поэтому фракция «УДАР» начинает сбор подписей за отставку спикера Рыбака», - подчеркивают в партии.

Как сообщал УНИАН, три оппозиционные фракции собрали, и 24 января официально передали председателю парламента более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания Временной следственной комиссии ВР относительно нарушений Конституции при заключении экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко, рассмотрения вопроса политической ответственности руководителей МВД и СБУ и выражения недоверия генеральному прокурору.

Согласно Регламенту ВР, председатель парламента в семидневный срок по получении такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.

Вместе с тем, председатель ВР В.Рыбак 25 января заявил, что с проведением внеочередной сессии парламента возникли сложности в связи с достоверностью подписей народных депутатов. Он подчеркнул, что распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента не будет подписано, если подтвердится информация о фальсификации подписей некоторых депутатов.

Также В.Рыбак отметил, что на внеочередной сессии не будут приняты никакие решения, поскольку у ее инициаторов нет необходимых 226 голосов. Вместе с тем, отметил он, ее проведение обойдется бюджету в более 3 млн 600 тыс. грн.

29 января В.Рыбак заявил, что нецелесообразно на этой неделе созывать внеочередную сессию парламента, потому что 5 февраля начинается очередная, вторая сессия ВР седьмого созыва. А в пресс-службе парламента сообщили, что Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады дано поручение установить законность инициативы о проведении внеочередной сессии.