Жена Луценко: Окружение Януковича предлагало просить о помиловании

К экс-министру МВД Юрию Луценко обращались представители Партии регионов с предложением написать заявление на амнистирование.

Об этом сообщила жена экс-министра, народный депутат от "Батькивщины" Ирина Луценко в эфире ТВi.

"Есть у нас такие предложения. Не буду говорить кто такие. Но звучали именно тогда, когда встал вопрос о необходимости проведения операции в ограниченный срок", - отметила она. "Это было даже перед нашим настоянием делать операцию в независимой клинике", - уточнила жена.

"Это представители "регионалов". Это политики передавали оппозиции, если Луценко напишет заявление о помиловании, то его выпустят. Но этим заявлениям нельзя верить на 100%. Это были достаточно влиятельные, близкого доступа к Виктору Януковичу, чиновники", - рассказала Ирина Луценко.

При этом она снова подчеркнула, что "Луценко не совершил никакого преступления".

Украинская правда