Адвокат Кучмы объясняет обвинения Пукача «эмоциями»

Адвокат экс-президента Леонида Кучмы Виктор Петруненко считает юридически неаргументированным и эмоциональным заявление бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача об участии в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе бывших должностных лиц.

Об этом адвокат сообщил УНИАН, комментируя вчерашнее высказывание А.Пукача по поводу того, что вместе с ним на скамье подсудимых должны сидеть Л.Кучма и депутат Владимир Литвин.

“Я считаю это его заявление юридически несодержательным, эмоциональным, скорее всего, направленным на восприятие родственниками и близким окружением”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 января Печерский райсуд Киева вынес приговор А.Пукачу, приговорив его к пожизненному лишению свободы за убийство Г.Гонгадзе.

После объявления приговора А.Пукач заявил, что приговор ему будет понятен лишь тогда, когда рядом с ним будут сидеть Л.Кучма и В.Литвин.

В ответ на вопрос судьи Анатолия Мельника, понятен ли ему приговор, А.Пукач заявил: «Он будет понятен только тогда, когда Кучма и Литвин будут со мной».

В то же время, в коротком комментарии журналистам после судебного заседания А.Пукач сказал: «Я все рассказал во время следствия и во время суда, но правду в этом суде хотел знать только Федур (адвокат матери убитого журналиста Леси Гонгадзе – УНИАН). Не Мельниченко из Америки, не Пискун, а именно Федур. Поэтому спросите о мотиве (убийства Г.Гонгадзе - УНИАН) у Литвина и Кучмы».

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля в 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.